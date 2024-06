Follia in via Tortona: ubriachi, lanciano centinaia di petardi e fuochi (video)

Buongiorno abito a Milano in via Tortona 10 e noi e i nostri vicini del civico 12 abbiamo grandissimi problemi per che colpa di un locale aperto da poco. Vi mando il video di quello che hanno fatto i loro clienti settimana scorsa 31 maggio alle 00.48. Davvero una situazione di degrado insostenibile oltre al fatto che le persone che popolano il bar come si vede dal video sono evidentemente alterate da droga o alcol tanto da insultare chi abita nei condomini sopra il bar e la polizia stessa.

