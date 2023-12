Grane in vista per i sindaci di Milano e Novate per la censura sui manifesti pro-life

Alcuni cittadini hanno sporto denuncia presso il tribunale di Milano per la censura dei manifesti Pro Life attuata a più riprese dalle amministrazioni comunali di Milano e Novate (entrambe in mano al PD). La censura è infatti vietata dalla costituzione italiana (art. 21). E, secondo i denuncianti, è vietata anche in modo indiretto, cioè facendo pressione presso le agenzie di affissione. Anzi, in questo caso, c'è l' aggravante del metodo ipocrita e intimidatorio di operare da parte delle amministrazioni di sinistra, a cui non spetterebbe certo questa attività di tono "mafioso". Si chiede anche una verifica da parte della magistratura della costituzionalità di certi articoli di legge, chiaramente in contrasto con la costituzione italiana. Tali articoli, introdotti surrettiziamente nel decreto infrastrutture del 2021, affermano che "è vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici". Dizione del tutto generica e ambigua, che può essere interpretata per tappare lo bocca a tutti i messaggi scomodi. Come di fatto avviene.