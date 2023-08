"Grazie alle forze dell'ordine, mi hanno aiutata nel superare un brutto momento"

"Cari agenti della Polizia di Stato, Polizia locale e Sanitari del 118 di Milano - scrive una lettrice -. Ci tengo tantissimo a ringraziarvi per avermi aiutata nei momenti del bisogno".

"Sono degli angeli e veri amici in divisa che sono accorsi da me nel momento giusto. Non dimenticherò mai l'affetto di queste persone, che ogni giorno lavorano e si dan un gran da fare per salvare altre vite. Ci tengo tantissimo a ringraziare questi angeli in divisa, per avermi aiutata a superare un brutto momento. Sono riusciti a strapparmi un sorriso nel momento del bisogno. Perché non si è mai soli, c'è sempre qualcuno che ti può dare una mano a superare ogni momento brutto della tua vita".