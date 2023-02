Hand Made & Special Sale Market in Cascina Cuccagna

Domenica 19 febbraio dalle ore 10,30 alle ore 19,30 LeCarrousel Handmade & Special Sale Market presso Cascina Cuccagna Via Cuccagna 2 Milano LeCarrousel domenica 19 febbraio propone una giornata di shopping unico e sostenibile con il Mercato del Fatto a Mano in Cascina Cuccagna a Milano. Visto il successo degli scorsi anni il primo appuntamento dell'anno sarà un'edizione nella quale si potranno trovare, non solo tante nuove idee originali e fatte a mano, ma soprattutto pezzi di collezioni passate, prototipi, campionari a prezzi davvero interessanti. Abiti, borse, cappelli, accessori per la casa e la persona, illustrazioni e idee per i più piccoli, tutto realizzato grazie al mix di tecniche artigianali tradizionali e contemporanee. LeCarrousel cerca sempre di essere un format sostenibile proponendo giornate di acquisto consapevole. Compriamo meno ma compriamo meglio diceva qualcuno. Il market si svolge nell'androne e nelle stanze al primo piano della cascina urbana più bella di tutta Milano: Cascina Cuccagna. Programma della giornata HAND MADE MARKET Dalle ore 10.30 alle ore 19,30 Androne + Primo piano area eventi Il Mercato del fatto a Mano con proposte creative di 40 artisti e artigiani. #NONSOLOMARKET Dalle ore 11.00 CI METTO LA FACCIA con Lomi.prodz Primo piano area eventi Attività gratuita e super veloce - 15 min circa a ritratto. Nell'arco dell'intera giornata, in posizione più o meno ferma, Milo eseguirà ritratti estemporanei a suon di pantoni ed evidenziatori, un ricordo simpatico da portare a casa! Dalle h 10:30 alle h 18:30 POKE DI FIORI con Botanica Macramè Vivaio Corte Nord Realizza il tuo personalissimo poke di fiori. Per info e prenotazioni: labotanicamacrame@lamescolanza.org Dalle 9 del mattino fino a sera è aperto il bar/ristorante UN POSTO A MILANO con proposte culinarie a KM Vero. I nostri amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti. Come raggiungere Cascina Cuccagna: MM 3 Fermata Porta Romana o Lodi Filobus 90/91 A piedi dista 20 minuti da piazza Duomo Per info milanolecarrousel@gmail.com