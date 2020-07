I danni del temporale notturno

"Oltre ai vari allagamenti provocati dal temporale della scorsa notte che sicuramente hanno provocato un grande disagio per molti, ci ritroviamo davanti anche un’altra grave situazione. Milano, zona città studi tra viale Romagna e Via sandro Botticelli. Come si vede dalle foto il temporale della scorsa notte ha provocato la caduta di alcuni alberi danneggiando anche delle vetture, per fortuna non vi erano persone per strada e nessuno si è fatto male. Operatori incaricati dal comune di Milano intervengono sul posto per rimuovere l’albero e liberare la strada".