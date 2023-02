I russi protestano a Milano contro la guerra in Ucraino

Gallery







I membri del movimento Russi contro la guerra in Ucraino & per la Russia libera protestano a Milano contro la guerra in Ucraina oggi: “Un anno fa, il 24 febbraio 2022, le truppe russe hanno ufficialmente invaso l'Ucraina. Migliaia di morti, case e città distrutte, terra bruciata, crimini di guerra. Siamo a sostegno dell'Ucraina e chiediamo la cessazione delle ostilità, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e la restituzione dei territori annessi. Chiediamo un processo equo per i criminali che hanno scatenato questa guerra”, - i membri del movimento Russi contro la guerra in Ucraino & per la Russia libera. “Siamo al fianco di tutte le persone russe che condividono la posizione antibellica”.