I volontari di Greenpeace al Teatro Cinema Martinitt per gli “Earth Movie Days”

Il 30 giugno e 1° luglio si tengono a Milano gli “Earth Movie Days”, una rassegna cinematografica a tema ambientale organizzata dai volontari e dalle volontarie del gruppo locale di Greenpeace Milano in collaborazione con il Teatro Cinema Martinitt e Arena Milano Est (in Via Riccardo Pitteri, 58). Greenpeace Milano è il gruppo locale dell’organizzazione ambientalista che da oltre 50 anni si impegna per proteggere l’ambiente, promuovere la pace e incoraggiare le persone a cambiare abitudini. Le quattro proiezioni in programma saranno ospitate all’Arena Milano Est, sede estiva del Teatro Cinema Martinitt. Il filo conduttore sarà la salvaguardia e la sensibilizzazione ambientale. Le proiezioni si alterneranno secondo il seguente calendario: ● Venerdì 30 giugno - ore 18:30 all'interno del Teatro Cinema Martinitt: “Materia fuori posto” di Nikolaus Geyrhalter. Un documentario che approfondisce il tema dell’accumulo e dello smaltimento dei rifiuti in varie parti del mondo; ● Venerdì 30 giugno - ore 21:30 nell’arena esterna (Arena Milano Est): “Siccità” di Paolo Virzì. Un film distopico, ambientato in una Roma in cui non piove da 3 anni, che fa riflettere sulla nostra contemporaneità e la crisi climatica; ● Sabato 01 luglio - ore 18:30 all'interno del Teatro Cinema Martinitt: “Strange World” di Dan Hall (II), Qui Nguyen. Una nuova commedia di animazione ambientata in un mondo misterioso e in pericolo; ● Sabato 01 luglio - ore 21:30 nell’arena esterna (Arena Milano Est): “Avatar 2” di James Cameron. Nel nuovo capitolo di Avatar, la Terra è in pessime condizioni e gli umani tornano sul pianeta Pandora per farne la loro nuova casa. Per maggiori informazioni sui film in programmazione e sull’acquisto dei biglietti è possibile visitare il sito https://www.arenamilanoest.it/cinema/ Per restare aggiornati sulle attività e gli eventi organizzati dal gruppo locale di Greenpeace Milano: https://www.instagram.com/greenpeace_milano/ https://www.facebook.com/GreenpeaceGruppoLocaleMilano/?locale=it_IT Contatti: Gruppo locale Greenpeace Milano: gl.milano@greenpeace.it Teatro Cinema Martinitt: 02 3658 0010