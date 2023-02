IL COMUNE DI MILANO HA A CUORE I SUOI INTERESSI ECONOMICI E NON LA VITA DEI SUOI CITTADINI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comune di Milano, senza interpellare i residenti di Via Bossi e Via Clerici, ha deciso, solo a scopo di lucro, di modificare la viabilità congestionando pericolosamente 2 piccole vie, Via Bossi e Via Clerici. Il comune non ha tenuto in considerazione il valore della vita dei residenti e dei tanti lavoratori che si recano quotidianamente in ufficio Tutti noi ci siamo trovati a lottare con moto che sfrecciano rasenti i portoni di accesso ai condomini e agli uffici, camion e furgoni che ci schiacciano contro i muri e auto perennemente incolonnate. In via Bossi e Via Clerici manca completamente un marciapiede e quello esistente non è così largo perché una carrozzina o un passeggino possa utilizzarlo. Perché i nostri figli piccoli e i nostri disabili devono vivere così pericolosamente tutte le volte che escono di casa? Noi del comitato via Bossi e Via Clerici ci domandiamo se la nostra vita vale così poco per chi ci dovrebbe governare e soprattutto tutelare. Sono 2 settimane che quotidianamente scriviamo, ma tutto tace da Palazzo. Eppure una soluzione pratica, a costo zero e soprattutto logica esisterebbe : aprire al traffico Via Tommaso Grossi. Perchè quando esiste una soluzione il Comune fa finta di nulla? Allora ci domandiamo: quali sono gli interessi che ha il comune per non aprire una strada di scorrimento esigente e su cui transita un unico e solo tram? Che interessi ci sono sotto perché tanti di noi rischino la vita uscendo di casa o andando al lavoro? Chiediamo a chi ci possa dare una mano un aiuto prima che qualche famiglia debba piangere un suo caro. Il comitato via Bossi Via Clerici