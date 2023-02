“Il jazz a mare” a Milano: il duo Garra-Biscaro martedì 14 febbraio a Mare Culturale Urbano

MILANO - Il clarinetto di Arturo Garra, la chitarra di Yuri Biscaro: è un duo particolare quello che si esibirà martedì 14 febbraio a Cascina Torrette, a Milano, nell’ambito della rassegna “il jazz a mare”, organizzata da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz. Come sempre, il concerto inizierà alle ore 21.30 e il biglietto di entrata ha il costo simbolico di un euro. Questo progetto acustico è nato nel 2013 con l’intenzione di esplorare le possibilità e le risorse timbriche ed espressive del duo, formazione essenziale e cameristica che consente ai musicisti di costruire percorsi sonori che hanno nel silenzio, nell’estrema concentrazione sul suono e nel dialogo tra i due strumenti, sottile ma vivo, i loro momenti fondamentali. Inoltre, la combinazione clarinetto-chitarra elettrica permette di unire l’anima elettrica a quella acustica, in una visione musicale che si nutre delle più diverse influenze, dal jazz alla classica. La rassegna “il jazz a mare” continuerà con altri due concerti in programma nella seconda metà di febbraio in Cascina Torrette: martedì 21 si esibirà il cantante e chitarrista Angelo Leadbelly Rossi, considerato uno dei principali interpreti italiani di blues; infine, martedì 28 sarà di scena un altro duo, quello formato da Tommaso Esposito e Davide Broggini, che si dedica all’improvvisazione e all’esplorazione musicale. “IL JAZZ A MARE” - MARE CULTURALE URBANO Cascina Torrette, via G. Gabetti 15, 20147 Milano. Tel: 0245071825. On line: maremilano.org FB: www.facebook.com/mareculturaleurbano; IG: @maremilano Inizio concerti: ore 21.30. Ingresso: biglietto di 1 euro (acquistabile in cassa, sull’app Dice e sul sito dice.fm). LE DATE DI FEBBRAIO 2023 Martedì 14/2/2023 Biscaro-Garra Acoustic Project Arturo Garra (clarinetto), Yuri Biscaro (chitarra). Martedì 21/02/2023 Angelo Leadbelly Rossi Angelo Rossi (chitarra, voce). Martedì 28/02/2023 Ho una barca Davide Broggini (percussioni), Tommaso Esposito (piano elettrico, tastiere).