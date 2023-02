“Il jazz a mare” a Milano: Andrea Marchetti quartet in concerto martedì 7 marzo a Mare Culturale Urbano

MILANO – Il primo dei quattro appuntamenti di marzo della rassegna “il jazz a mare”, organizzata da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz, è in programma martedì 7 quando, sul palco di Cascina Torrette, a Milano, si esibirà il quartetto del cantante novarese Andrea Marchetti. Con la sua band Marchetti renderà omaggio ad alcuni dei più grandi esecutori e dei più importanti jazzisti della storia, in un percorso che toccherà molti stili di questo affascinante linguaggio. In particolare, una parte del repertorio sarà dedicata alle composizioni di John Coltrane, al quale in passato il vocalist piemontese ha reso un bellissimo tributo, proponendo grandi classici come “Giant Steps”, “Impressions” e “Naima” fino ad arrivare a “Psalm”, il brano che chiude l’album capolavoro “A Love Supreme”. Il quartetto di Andrea Marchetti, che ha nell’improvvisazione e nell’interplay i suoi punti di forza, è completato dal pianista Giuseppe Zangaro, dal contrabbassista Federico Rubert e dal batterista Nicola Tentorio. Come sempre, il concerto inizierà alle ore 21.30 e il biglietto di entrata ha il costo simbolico di un euro. La rassegna “il jazz a mare” proseguirà per tutto il mese di marzo con altri tre appuntamenti in agenda: martedì 14 sarà di scena un altro quartetto, Tendha, il cui sound è ispirato dalle esperienze musicali (progressive rock, musica elettronica, jazz e hip-hop) dei singoli componenti del gruppo; la settimana successiva spazio al collettivo Rione Terra e, infine, martedì 28 sarà la la volta del gruppo Monteceneri. “IL JAZZ A MARE” - MARE CULTURALE URBANO Cascina Torrette, via G. Gabetti 15, 20147 Milano. Tel: 0245071825. On line: maremilano.org FB: www.facebook.com/mareculturaleurbano; IG: @maremilano Inizio concerti: ore 21.30. Ingresso: biglietto di 1 euro (acquistabile in cassa, sull’app Dice e sul sito dice.fm). LE DATE DI MARZO 2023 Martedì 7/3/2023 Andrea Marchetti quartet Andrea Marchetti (voce), Federico Rubert (contrabbasso), Giuseppe Zangaro (pianoforte), Nicola Tentorio (batteria). Martedì 14/3/2023 Tendha Giulia Vallisari (voce, synth), Mariano Ciotto (voce, synth), Arturo Garra (clarinetto basso), Fabrizio Carriero (batteria). Martedì 21/3/2023 Rione Terra Andrea Gugel (batteria), Marconcito Marangone (percussioni), Alessio De Meo (basso), Stefano Raviglione (trombone), Alberto D’Ari (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatori), Luca Biasetti (chitarra, elettronica), Ruggero Poi (voce). Martedì 28/3/2023 Monteceneri Pasquale Lauriola (synth), Simone Chiodini (batteria), Markus Sotto Corona (basso), Victor Untila (chitarra).