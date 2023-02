IMU e mala gestione della comunicazione

Buongiorno, Riporto il testo integrale di una mail inviata al Sindaco il 6 febbraio in merito a una mala gestione delle pratiche IMU. Non ho ricevuto risposta dal Comune, quindi ritengo doveroso informare la stampa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Egregio Signor Sindaco, Dal 2018 al 2021 ho avuto il piacere di risiedere a Milano. Dal 2021 mi sono spostato in Svizzera e sono regolarmente iscritto all’AIRE. Sono tuttora proprietario di un piccolo immobile in Viale Sarca che, da quando mi sono trasferito all’estero, è stato messo in locazione. Le scrivo per comunicarle il mio disappunto dato che, con amara sopresa, ho recentemente scoperto di dover versare l’IMU su tale immobile (parliamo di più di quasi 1200 euro in totale), nonostante fosse a tutti gli effetti legge la mia prima casa al tempo, in quanto ora risulto residente AIRE. Ora che i tributi siano dovuti è pacifico e l’ignoranza non puo essere una scusante però si può anche pensare che non tutti i cittadini siano esperti in tributi. Non contesto la legge (almeno non con Lei) dato che si tratta di provvedimenti nazionali bensì le modalità con cui vengono applicate. Il servizio di notifica e informazione alla cittadinanza spetterebbe al Comune. Ritengo veramente ingiusto che il Comune non si preoccupi di informare minimamente i cittadini, immigrati o emigrati da Milano, in merito all’obbligo di versamento dell’IMU e alle sue sfumature non sempre facili da comprendere. Per non parlare del fatto che l’IMU sia dovuta anche per i mesi che interrocono tra il rogito e lo spostamento della residenza per soggetti che non fossero già in possesso di prima casa. Se ho acquistato quella che dichiaro come prima casa, è evidente che non non ne possegga già un’altra. La legge riconosce 18 mesi per il trasferimento della residenza, dunque per quale motivo l’IMU comincia invece ad essere calcolata dal giorno del rogito? Esempio: come faccio a dichiarare la residenza in un appartamento attualmente inagibile mentre si trova in fase di ristrutturazione e perché nei 6 mesi di durata della stessa, questo appartamento deve essere considerato come seconda casa dal Comune? Mettiamo il caso che la Polizia Locale effettui il controllo durante tale periodo, come farà a verificare che quella è la mia prima casa se troverà un cantiere aperto magari ancora senza luce, gas ecc.? Potrebbe gentilmente dirmi cosa intende fare per rendere più trasparente l’obbligo di versamento dell’IMU e informare la cittadinanza? Perchè il Comune non mi ha mai mandato una lettera, un opuscolo informativo o una comunicazione (anche elettronica dato che siamo nel 2023 e ho sia il Fascicolo del Cittadino che l’app IO) per avvisarmi di questa cosa? Perché parliamo tanto di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione se poi la stessa non si degna di mandarmi un avviso per informarmi dei tributi dovuti? Nel mio caso avreste potuto farlo in almeno due occasioni; la prima nel 2018 quando ho spostato la residenza a Milano e la seconda nel 2021 quando iscrivendomi all’AIRE ed avendo un immobile di proprietà, non sarebbe stato poi così complicato far mandare dal sistema un avviso di notifica sull’app per far calcolare (e versare) l’IMU. A pensar male, verrebbe da ipotizzare che il Comune aspetti consapevolmente di cogliere il cittadino inadempiente così da poter aumentare gli introiti dovuti a causa delle maggiorazioni previste dalle sanzioni. Ho pagato quando dovuto, ci mancherebbe, però vorrei avere rassicurazioni in merito ad un cambio di gestione di queste tematiche che trovo al momento veramente mal gestite e nemiche al cittadino. In attesa di una Sua cortese risposta, porgo distinti saluti. Luca Cristalli