Sede Confal

Venerdì 11 novembre 2022 a Milano via Rogoredo 21/F, presso il Polo di Formazione Uniscientia Academy è stata inaugurata la nuova sede sindacale della Confal Federazione Scuola di Milano. “Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova sede della Confal Federazione Scuola, ha commentato Raffaele Di Lecce , segretario generale nazionale. La nuova sede ha proseguito Di Lecce rappresenta un punto importante, strategico , non solo per i nostri associati ma a tutela di tutto il personale della scuola. I lavori sono iniziati con i saluto del padrone di casa Raffaele Dercenno presidente di Uniscientia Academy. Hanno preso parte Salvatore Lucido, Mario Midili, responsabili sindacali della Confal Scuola di Milano, Giovanni Previde Prato presidente nazionale della FIINSEI, Andrea Di Lecce della segreteria Nazionale. E’ estremamente importante far nascere nuove realtà sindacali per il personale della scuola, avere la possibilità di poter usufruire di una sede così accogliente come Uniscientia Academy con una rete di servizi da mettere a disposizione del personale della scuola è una occasione unica ha commentato Salvatore Lucido. L'impegno sindacale a fianco dei lavoratori sarà ancora più significativo , essere concretamente più vicini ai bisogni di consulenza, di informazione e di tutela dei propri iscritti in particolare ma più in generale di tutti i lavoratori e cittadini, pensionati ed assistenza fiscale e previdenziale ha commentato Mario Midili. A chiudere i lavori è stato il segretario generale nazionale Raffaele Di Lecce che ha ribadito – dopo i vari interventi , l’importanza di un lavoro sinergico, affinché questa realtà darà un nuovo impulso alla nostra linea politico-sindacale e assumerà decisioni che rappresenteranno un fattore di coerente continuità, di consolidamento e di sviluppo a tutti i livelli della nostra Organizzazione sindacale. La nostra azione sindacale, ha concluso Di Lecce, parte dal basso ed è sempre ispirata a rafforzare e potenziare le periferie che rappresentano la vera ricchezza della nostra organizzazione