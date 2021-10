"Incidente aereo nei pressi della stazione metropolitana di San Donato Milanese, avvenuto in data 3 ottobre alle 12:30 del mattino di domenica. Non si registrano feriti. L'aereo coinvolto è un pc12 47e, di tipo turbo elica. Si pensa ad un malore del conducente poiché non rispetta le norme di volo su Milano attraversandola trasversalmente. La manovra di atterraggio osserva una caduta in picchiata da parte del veicolo".