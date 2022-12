All'alba del 24 dicembre un'auto, uscita di strada per cause attualmente ignote, ha distrutto la fermata del tram 14 di viale Certosa-via Giannini, finendo sui binari. Attualmente la linea tranviaria risulta bloccata in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e un'ambulanza.