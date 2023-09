Pirata della strada

Il giorno 18-09-2023 eravamo alla rotonda di Piazza Gian Antonio maggi Famagosta (Milano) Noi provenivamo dalla autostrada dei giovi A7 quindi stavamo arrivando esattamente da pavia all'uscita della autostrada dei giovi A7 imboccai la rotonda per andare verso la circonvallazione dei 90/91 per andare ad Romolo (Milano) una macchina proveniente da Cermenate ci ha mancato di precedenza ci siamo presi e mi strisciato tutta la macchina ci ah pure mandato a quel paese non si e fermata al nostro alt per procedere con contestazione amichevole con la macchina distrutta l'abbiamo inseguita per prendere la targa della BMW X1 BIANCO è INTESTATA A UNA SOCIETÀ DI GARLASCO.

Una volta imboccato la autostrada dei giovi direzione Genova da Famagosta abbiamo provveduto a dirli di accostarli avuto il coraggio di dire cosa volete quindi io ho contatta la stradale fornendo le generalità della macchina e la ragazza alla guida e la mia ragazza a fare la foto alla targa della macchina dopo il nostro segnale la ragazza ha fatto a zig-zig tra le macchine ed è scappata. Subito dopo ci siamo recarti in pronto soccorso presso ospedale Gaetano Pini di Milano per ulteriori controlli per la violenta urto con altra macchina BMW X1 BIANCA Dopo 8 ore in ospedale Guidatore: Contusione al collo con 15 giorni prognosi e 15 giorni di collare Passeggero: (Gomito Tessuto Scheggiato) e polso mini frattura 15 giorni di prognosi e 15 giorni di malattia. Dopo di che il giorni 19-09-2023 ci siamo recati in Comando Dei Carabinieri di competenza (Barona) e' stata sporgere denuncia con il Maresciallo per omissione di soccorso abbiamo detto tutte le generalità quindi targa macchina tipo di macchina e modello e come è successo.

Il Maresciallo ci ah richiesto tutti i referti del ospedale di entrambi Dopo di che denuncia per il sinistro alla nostra assicurazione Unipolsai. Ed inviato tutto al nostro avvocato.