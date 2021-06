Via Francesco Gonin · Lorenteggio

"Sono settimane che tutte le sere o quasi in zona Piazza Tirana rimaniamo senza corrente! É una situazione assurda e siamo tutti stufi di dover aspettare ore che venga ripristinata senza riuscire mai a parlare con Unareti per sapere cosa intendono fare per evitare che queste interruzioni continuino ad avvenire! BASTA! Unareti sveglia !!!"