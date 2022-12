"Sono stato investito da un monopattino sul marciapiede"

"Questa sera (ore 20 circa) - scrive un lettore in viale Abruzzi sul marciapiede tra via Pecchio e via Stradivari sono caduto perché investito da un veloce monopattino che mi ha accusato di non essermi spostato a sufficienza (sic!). Ero con il mio cane, tutti i giorni rischio li medesimi incidenti (che si tratti di biciclette o monopattini o moto). Due mattine fa ho rischiato la stessa cosa (alle 6 e 30 del mattino) in via Mercadante con uno scooter a tutta velocità davanti a Vergani (sempre sul marciapiede). Mi auguro che ci possano essere maggiori controlli, almeno sui marciapiedi e sulle strisce pedonali. Vero è che spesso gli automobilisti hanno colpe ma i conduttori degli altri mezzi non paiono essere propri delle verginelle".