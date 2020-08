Le foto sono solo alcune delle tante che si possono trovare sui muri di Milano, specie nelle aree periferiche. Sono state scattate ieri nella zona nord. Una in piazza Villapizzone, vicino alla chiesa. E l' altra in via Brunetti. Ci chiediamo, visto che Sala e Majorino sono così solleciti nel combattere le scritte di odio, tanto da organizzare perfino manifestazioni di piazza con le fasce tricolore, come mai non dicono niente in questi casi?