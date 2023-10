Milano Certosa non è Quarto Oggiaro

Nel leggere la notizia del blitz della Polizia alla stazione Certosa, noto con rammarico che viene ancora collocata nel quartiere di Quarto Oggiaro. Comprendo il richiamo mediatico che il quartiere ha rispetto a notizie del genere, tuttavia va detto che per i milanesi, tutto quanto si trova oltre il ponte Palizzi, sia Quarto Oggiaro, commettendo un grave errore storico e dimostrando una forma di speculazione che forvia le notizie e le rende incorrette (peraltro quarto Oggiaro ha la sua stazione). Va detto che proprio sabato 21 ottobre 2023, alla presenza delle Istituzioni Cittadine, tra le quali Giulia Pelucchi, presidentessa del Municipio 8 e Roberta Osculati del Comune di Milano, hanno reso omaggio alla prima sede del vecchio comune di Musocco, proprio in zona, restituendo e formalizzando al quartiere i connotati storici e toponomastici ben chiari e storicamente riconosciuti. Fondazione Perini, promotrice dell'evento, sottolinea l'importanza che proprio i media milanesi hanno in questa forma di recupero delle periferie, a partire dal dare correttamente il nome ai quartieri. Si spera che il vostro giornale, contribuisca a questo sforzo che anche il Comune di Milano promuove, nel contesto di una città che proprio nelle periferie, soffre anche nella mancanza di una esatta identità. Gianluca Gennai