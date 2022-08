Ladri in piazzale della Cooperazione in zona 7 a Milano

"Il 13 agosto - denuncia un cittadino a MilanoToday - ero in piazzale della cooperazione, intorno alle 13. Ho posteggiato l'auto nel parcheggio libero e stavo avviandomi, quando un individuo col cappellino da baseball con lunga visiera è arrivato veloce con un auto grigia, ha rotto il finestrino anteriore della mia vettura e poi si è impadronito anche della mia borsa. Ho chiamato subito il 112, ma mi hanno detto chiaramente che non sarebbe uscito nessuno, di andare a sporgere denuncia dai carabinieri. In quel momento il piazzale era deserto".