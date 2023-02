"Non smetto di segnalare che percorrere via Del Ricordo è una impresa vergognosa e pericolosa. I marciapiedi, in parte mancanti, occupati da auto, detriti e immondizie. La carreggiata è percorsa da auto che a tutta velocità sfiorano i pali della luce, senza protezione, e mettono in grave pericolo pedoni carrozzine e animali".