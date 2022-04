Letizia Battaglia

"Cara Letizia, sono certo che lassù troverai molti di quei martiri della criminalità che hai fotografato e che grazie a te abbiamo tutti visto nelle tue tragiche foto. Sottinteso che starai andando in paradiso, fai buon viaggio e spero che lassù ci sia per te una specie di macchina fotografica che ti consenta di continuare a fare la cosa che tu hai amato di più nella vita: catturare le immagini e le emozioni per mostrarci cosa sa essere la crudeltà, o come possa accarezzarci la dolcezza di ogni tua foto". Orazio Santagati Presidente Premio Piersanti Mattarella