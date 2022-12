Letizia Moratti fa visita ai bambini del Baby Junior College

Gallery

















“Mettersi in cerchio significa relazionarsi l’uno con l’altro in totale armonia e semplicità”. Sarà stata proprio questa la sensazione che hanno provato i bambini e i ragazzi del Baby College, Junior College e Middle College di Monza e Seregno in occasione della visita di Letizia Moratti. L’ex ministro ed ex sindaco di Milano ha raggiunto il Centro di Formazione e ha risposto a domande e curiosità degli stessi giovani allievi. “Che cosa ti rende felice”, “Chi ti è stato vicino durante la tua carriera”, “Chi sognavi di diventare da bambina” e persino quesiti di natura politica e territoriale incentrate sugli obiettivi del suo mandato e sulle attività in fase di organizzazione a supporto della comunità. Molte anche le domande poste dagli alunni sul passato di Letizia Moratti nel ruolo di primo cittadino di Milano. “Questa visita all’interno del nostro Istituto è stata un’esperienza importante perché ha avvicinato i cittadini del domani ad una delle figure più rappresentative del territorio”, afferma Eva Balducchi, General Manager di Baby College, Junior College e Middle College. Per l’occasione, Letizia Moratti, una volta terminato il momento di condivisione con i più piccoli e curiosi, si è presa del tempo per complimentarsi con la scuola, elogiando il progetto didattico e, nello specifico, alcune discipline come la cultura ambientale e alimentare oltre ai corsi IT e STEM. “Il nostro obiettivo, in quanto formatori, è offrire agli studenti di oggi tutte le competenze necessarie per diventare i lavoratori e i cittadini del mondo di domani: facciamo dell’innovazione e dell’empatia i nostri punti di forza”, conclude la Balducchi.