lettera al ministero delle disabilità

Buon giorno, mio figlio autistico di 14 anni sta per finire "il percorso protetto" che va dalla scuola dell'infanzia alle fine delle medie.Ora nasce il problema, ho fatto un incontro con la rete delle istituzioni che lo seguono e ti danno un foglio in mano, con un breve elenco di scuole CFP e SFA che mi devo arrangiare a contattare.A tutti gli appuntamenti, dove sono andata, non richiedono neanche la presenza di mio figlio e non mi meraviglio perchè tutti questi posti sono fatti per "gli alto funzionamento o Asperge" e tutti gli altri?Ti indirizzano verso scuole professionali generiche, dove, dopo 10 anni lui dovrebbe fare il nulla seduto ad un banco con un'insegnante di sostegno, quasi sempre, impreparata sulla disabilità dell'autismo, invece che fargli intraprendere una scuola con percorsi formativi e laboratori che, magari no, ma magari potrebbero aprirgli nuove passioni ed attitudini. Altra alternativa, dai 18 anni, inserimento in liste di attesa lunghissime per l'introduzione in un CDD, dove vi sono persone dai 18 ai 55 anni, e questo a Milano.Possibile che si parli tanto di autismo ed ancora ci sia un gap tra chi è borderline che quindi può imparare un mestiere e tutti gli altri che sono la maggioranza?Perché dobbiamo essere noi genitori a trovare una strada per i nostri figli abbandonati dalle istituzioni?Io mi sento un grosso peso di responsabilità nella scelta che dovrei fare, al posto di mio figlio, sul suo futuro che non mi sembra poco.So che questo mio scritto non sortirà a nulla ma almeno sazietà la mia rabbia ogni volta che sento che si sta facendo tanto, a livello governativo per la disabilità e ti mostrano supermercati o pizzerie con personale autistico, "i pochi fortunati eletti" e meno gravi.Grazie dell'attenzione una delle tante mamme