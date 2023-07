Linea 973 prolungamento assurdo

Buongiorno, abito a San Bovio capolinea esterno della nuova linea 973. I disservizi sono numerosissimi e le proteste anche. Il prolungamento annunciato oggi del capolinea della 973 da Linate a piazza Ovidio è ridicolo sebbene gli abitanti delle case dell aereonautica avessero bisogno di un mezzo che li portasse più velocemente verso viale Corsica. Unico mezzo di interscambio per il centro ( scuole università ambulantori e ospedali) in piazza Ovidio diventa il tram 24. Un viaggio impossibile raggiungere anche solo piazza cinque giornate da casa mia o da via Mecenate: più di un ora e mezza di viaggio. Il tram con L inizio delle scuole sarà pieno e la velocità di viaggio sempre la stessa. Aggiungo che togliendo la linea 73/ non solo hanno creato un fortissimo disservizio per gli abitanti di San Felice e di San Bovio, ma anche per i milanesi che devono arrivare alla sede del Servizio Sociale del Comune di Milano, dove lavoro, ( in via Anfossi n25 Largo Marinai d Italia) anziani, disabili che non possono spesso salire da soli sul tram, e anche minori. Di fatto la mm4 non essendo sulla stessa traiettoria della vecchia 73 e 73/ non la sostituisce. E per assurdo fino a San Babila non si incrociano altre linee MM. Con la gialla in Missori non ci sarà collegamento MM4 Policlinico, e se volessimo utilizzare il passante in Forlanini dovremmo tirare una moneta x non essere investiti alla fine del viale Forlanini. Ciò detto tantissime persone continueranno ad utilizzare L auto. Grazie