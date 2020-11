Lo schifo quotidiano di zona San Siro

"Questo è lo stato quotidiano e purtroppo "normale" dell'incrocio tra via Morgantini e via Civitali, al confine con il quartiere popolare di San Siro. Gli abitanti civili sono sovrastati dal degrado e dalla paura delle persone che stazionano tutto il giorno in questo posto e usano la strada come la loro discarica, oltre a bere, ubriacarsi, urlare, fare casino, spaccare bottiglie per terra, urinare ovunque. Qualcuno se ne occuperà mai? Quanto ancora dobbiamo restare in queste condizioni?".