Mala gestione Pronto soccorso Garbagnate

Buongiorno, Vi scrivo per segnalarvi/denunciarvi la mal gestione del pronto soccorso di Garbagnate Milanese, sono entrato con mia moglie e mia figlia in quanto non stava bene dolore alla gamba destra e piede freddo e febbre, come riportato dopo vari solleciti di prendere la temperatura (febbre a 38). Siamo entrati alle ore 13,37 di Sabato 09-12-2023 e dopo 13 ore in attesa senza essere stati chiamati e visitati abbiamo deciso di andarcene, gli unici interventi sono stati fatti dopo aver solleciti continuamente agli operatori, a quel punto un operatore ha fatto un esame del sangue a mia figlia ma non abbiamo saputo nulla come erano andati. Dopo aver chiesto il perché non venivamo chiamati visto che sono passati 13 ore un'addetta, mi risponde maleducatamente di andare a reclamare con il dottore che loro non c'entrano nulla. A questo punto sono andato a parlare con il dottore (faccio notare che sono entrato senza controlli sono andato per corridoi del PS.) internista chiedendo lumi, risposta che non era colpa sua ma di chi fa le liste, in poche parole hanno fatto lo scarica barile. Il tempo per andare a fumare lo trovavano e non stavano fuori 5 minuti passavano anche almeno 15 minuti, il ps era pieno di bambini, che appena finiva una visita non venivano chiamati subito ma almeno passa un'ora. Qui non si tratta di mala sanità ma di addetti che non fanno il loro lavoro e di chi gestisce il personale dell'ospedale non provvede di mettere almeno due dottori e pediatri al PS. Una vera vergogna. Spero che la pubblicherete questa indignazione. saluti Massimiliano F