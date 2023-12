preso atto mi sono allontanato da Milano dopo 50 anni ed aver visto nell' ultimo decennio il peggioramento..noto due cose.primo l mprudenza di chi in piena notte gira solo..nei 90 già dopo la mezza uscivo dal locale e filavo in auto...secondo..possibile che in corso Como non vi sia controllo per tutta la notte? aggressioni sempre alle stesse ore delle stesse persone..chi di dovere ci fa o ci è? mia madre nei 50 a Loreto usciva dalla ditta senza problemi..alle 10!!