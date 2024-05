Mancata sicurezza in cantiere

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si parla tanto di sicurezza sul lavoro e si piange ogni volta che succede una tragedia ma le morti bianche andrebbero compiante prima, con la prevenzione! Questo cantiere di Via Melzo 7 non rispetta nessuna regola di sicurezza: gli operai non indossano i caschetti e gli altri DPI. I lavori inoltre cominciano la mattina presto, ben prima dell'orario consentito, e vanno avanti anche nei fine settimana. La polizia locale è stata più volte allertata sia tramite centralino che via PEC allegando le foto e i video che quotidianamente testimoniano l'inosservanza delle regole ma non c'è stato alcun riscontro. Le stesse segnalazioni sono state inviate anche all'Ispettorato del Lavoro ma cadute sempre nel vuoto. In caso di incidenti, la negligenza delle forze dell'ordine ne sarà responsabile. Oltre alla retorica sulla sicurezza, servirebbero azioni concrete.