Manifestazione contro il lockdown

"Oggi in Piazza della Scala, in contemporanea con varie città italiane, gruppi di cittadini del comitato "uniti si vince", si sono riuniti per protestare contro quello che loro ritengono un ormai intollerabile sistema di lock down che sta bloccando il nostro paese. Secondo gli organizzatori del sit-in i dati della crisi sanitaria, sia pure in parte reali, vengono gonfiati e manipolati ad arte, per perpetuare un sistema di terrorismo mediatico. Ne fanno le spese milioni di cittadini e di attività produttive ormai alla fame. E anche le libertà personali e costituzionali, ormai sospese a tempo indefinito, come nei peggiori regimi. La situazione è particolarmente grave a Milano, ex capitale produttiva del paese, anche perchè questa giunta sembra molto più interessata ai suoi fanatismi ideologici (piste ciclabili, divieto di fumo anche all' aperto, lotta alla cosidetta "omofobia", striscioni "transessuali" esposti da Palazzo Marino) che a risolvere i problemi reali della gente".