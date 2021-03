"Si è svolta sabato pomeriggio in piazza Duomo la manifestazione indetta dalla associazione "La Genesi" e dal "Movimento Italiano Diritti Umani e Costituzionali" (MDU). sul tema: "Il covid si cura! Scienza e coscienza in piazza. Tutto quello che le TV non dicono". Come si può vedere dalla immagini, la partecipazione è stata numerosa, a testimonianza del fatto che il tema è molto sentito, anche a Milano".