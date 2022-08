Arriva a Milano la "maratona" con la palla da basket

Dopo il grande successo della prima edizione, disputata a Porretta Terme nel comune di Alto Reno Terme (Bo) in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Ponte, nominata Patrona del Basket, l’associazione Liba Italia organizza a Milano la seconda Ball Run: Fieri del Basket.

In concomitanza con la 41° edizione del Campionato Europeo di Pallacanestro, con il girone C che vedrà l’Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco impegnata al Mediolanum Forum dal 2 all’8 settembre, Liba Italia porta il suo format innovativo per le strade del capoluogo meneghino, con l’obiettivo di realizzare una grande festa di sport e socialità.

Conosciamo tutti le non competitive: si può correre, si può camminare. Alla Ball Run: Fieri del Basket si potrà fare l’una o l’altra cosa, sempre però palleggiando. Il percorso misurerà 3.050 metri non a caso, essendo la somma dell’altezza di mille canestri, e lungo il tragitto ci saranno anche dei canestri per provare qualche tiro.

All’atto dell’iscrizione ogni partecipante riceverà un pallone, una maglietta e uno zainetto, offerti dal nostro partner Banca Generali, che certificheranno il suo essere fiero del basket. La Ball Run: Fieri del Basket si terrà domenica 4 settembre a Milano nella zona di City Life. La quota di iscrizione è 10 euro. Vi sarà inoltre la possibilità di aderire anche in coppia o a quintetti con tariffe agevolate.