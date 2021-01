Affollamento inaccettabile dei mezzi pubblici

"Buongiorno redazione di MilanoToday. Sono uno studente milanese che come altri stamattina è tornato a scuola. Nonostante le premesse da parte di ATM di un potenziamento della linee, quello in cui mi sono imbattuto ha dell'inconcepibile. Sulla 94 in porta romana c'era un vero e proprio assembramento (prima foto allegata). Per evitare però di trarre conclusioni troppo affrettate ho deciso di documentarmi per cercare di capire se qualcun altro si fosse trovato nella mia situazione e le foto che ho trovato parlano da sole".