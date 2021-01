Milano, la foto denuncia di una cittadina: "Linea 325 troppo affollata"

"Buona sera, vi invio questa foto scattata velocemente per non indispettire i passeggeri della linea 325 Corsico - Romolo per segnalare come ancora oggi 5 gennaio alle ore 16:30 circa ma non solo in quell'orario i mezzi pubblici in particolare linee periferiche siano troppo affollati e non ci siano controlli. Prefetto e sindaco hanno detto che il piano viabilità è finito e l'hanno definito un buon piano... A noi non sembra proprio. In queste condizioni come possono garantirci la sicurezza dei nostri figli per il rientro a scuola? Forse devono lavorarci ancora un pochino e puntare soprattutto sui controlli, perché così proprio non può andare".