La donna che ha preso cinque multe "ingiustificate"

Riceviamo:

"Da mesi ricevo una serie di multe per lievi eccessi di velocità occorsi sempre allo stesso posto (Autovelox palo luce 10 viale Fulvio Testi) corredati da foto della mia auto. Il problema é che io sono passata da lì una volta sola per sbaglio, poi basta. Uso la macchina pochissimo e mai in città. Le foto sono della mia macchina ma io sono l’unica con le chiavi e sono sicurissima che nessuno l’ha usata in quelle date e senz’altro non io. Purtroppo non ho modo di provarlo ne di provare che le foto sono false. Ho provato a contattare il Comune e i vigili ma senza successo. Anche gli avvocati mi dicono che un eventuale ricorso non sarebbe mai accolto per via delle foto. Si tratta di un malfunzionamento dell’apparecchio o di una manomissione delle foto ma come fare per provarlo? Sto impazzendo e ho paura di ricevere altre multe, ne ho pagate 5 finora, tutte ingiuste. Vorrei sapere se una cosa simile é successa ad altri e cosa fare? Chiedo aiuto, sono molto depressa e sto pensando addirittura di vendere la macchina".