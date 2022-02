Muro di gomma

Buongiorno Il dicembre scorso il cartello stradale che avrebbe dovuto preavvisare la zona pedonale in viale Monte Grappa, per piazza XXV Aprile, era completamente girato verso le vetrine. A causa del mancato preavviso/trappola sono passato per la zona pedonale, della quale mi sono accorto dal retrovisore per i cartelli invece ben visibili nel senso opposto. Dopo aver contattato il comando vigili per conferma che l’isola fosse attiva anche nel senso da me percorso, ho chiamato il n. 020202 per segnalare gli evidenti problemi della segnaletica e per capire come comportarmi, in quanto a mio avviso una situazione del genere dovrebbe essere risolta in autotutela. Per tutta risposta mi sono sentito dire che il cartello potrei averlo girato io e non è assolutamente un elemento che possa indirizzare una decisione di annullamento della eventuale sanzione. Mi auguro che questo non sia un segno dei rapporti amministrazione /cittadino ma solo una disattenzione dell’operatore. La situazione è purtroppo vicina ad una trappola per automobilisti, che non è di sicuro l’intendimento del nostro Comune. Dopo dieci giorni dalla segnalazione ho controllato e la situazione era ancora invariata ed è stata sistemata solo di recente. Ho provato a scrivere al sindaco e all’assessore alla mobilità con foto allegate, ma dopo 45 giorni e numerosi solleciti via mail e telefonici nessuna risposta ancora è arrivata. Mi è stato solo risposto che la segnalazione è stata girata all’ufficio competente, che però non si sa quale sia e quindi non è contattabile direttamente. E i giorni passano. L’unica indicazione l’ho avuta da un vigile urbano, molto cortese, che mi ha detto che dovrei fare ricorso (cosa che già sapevo, stando ai regolamenti). Ma io ho scritto all’amministrazione anche perché credo che un vigile non possa, anche volendo (potrei sbagliarmi), intervenire per annullare una sanzione automatica da telecamera. Mi sembrerebbe assurdo dover far ricorso per una situazione del genere. Perdere del tempo e rischiare anche di dover pagare al Comune il doppio di una sanzione causata da una mancanza dello stesso Comune (mancata manutenzione della segnaletica) sarebbe davvero una beffa. E ai malpensanti potrebbe anche sembrare un sistema studiato ad arte. Un gestione seria come credo sia quella del nostro Comune non dovrebbe nascondersi dietro meccanismi demenziali da muro di gomma di questo tipo ma dovrebbe farsi carico delle proprie mancanze. Un cartello lasciato in una posizione in modo da non essere visibile per settimane che ha di sicuro causato numerose sanzioni è una mancanza importante. Mi auguro di avere dal mio Comune una risposta risolutiva in tempo.