Museo di storia naturale chiuso il 14 agosto

!Decidiamo di visitare il museo di storia naturale di Milano: siamo qui il 14 agosto, guardiamo il sito se indica qualche chiusura.. no: è aperto. Arrivati davanti, cancello chiuso... cartello che avvisa della chiusura.. increduli, commentiamo che pare strano, ma una famiglia di stranieri davanti a noi, non senza una dose di ironia conferma che è chiuso e anche chiamando al numero del sito, risponde un bel: ‘numero non attivo’! Complimenti per tutto! Ottima figura anche con i turisti! Mi complimento con chi gestisce il sito!! Si vede come siamo informatizzati!".