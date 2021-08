Il corteo di Milano dal Duomo alla Stazione Centrale per dire no al green pass

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inizia da piazza Fontana alle ore 18 in punto il serpentone umano che sfila per le vie centrali di Milano per dire no al passaporto sanitario, da molti visto come obbligo di vaccinazione.

Dopo la piazza principale del capoluogo lombardo, il corteo si ferma e sosta davanti alla sede del comune, piazza San Babila e poi attraversa interamente corso Buenos Aires, dove si vivono dei momenti di tensione con una residente (che la pensava evidentemente in maniera opposta) che urla "assassini" dalla finestra di casa; tappa quindi a piazzale Loreto, stazione centrale e, verso le ore 21, la manifestazione si dirigeva verso piazza Repubblica.

I manifestanti dicono di non essere contro la vaccinazione ma contro l'obbligatorietà; sostengono che le cure al covid ci sono, hanno paura che il vaccino possa causare reazioni avverse e gridano slogan contro i virologi resi popolari dalle comparsate tv ma soprattutto contro il premier, Mario Draghi; se va avanti così, resta difficile pensare che un uomo che raccoglie questo astio in tante piazze del Paese possa poi diventare tra quale mese Presidente della Repubblica, come da diverse parti politiche si lascia intendere.