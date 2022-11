"Avere un desiderio e non potere avere opportunità, avevo un sogno: Laurearmi. Sono nata in una famiglia povera e a 18 anni ho dovuto lavorare con un sogno nel cuore: studiare. Ho potuto farlo solo quando ho trovato un lavoro fisso che mi consentisse di potermi pagare gli studi all'età dei 30 anni. Scienze della comunicazione: 3 anni, 18 esami, 30 ore di lavoro a settimana + 10 di viaggio essendo pendolare. Studiavo in treno, in pausa pranzo, la notte. L'ultimo anno a 8 esami dalla fine (sempre esami in corso) rimango incinta. 2 bocciature, sto male e passo 9 mesi a letto. Ma non mi arrendo, studio e a fatica vado a sostenere gli esami. Nasce mio figlio e ancora mi mancano 2 esami: il caos. Leggevo a mio figlio gli argomenti di studio prima che le favole. Vinco. 5 mesi in anticipo mi laureo con 98/110. Non sono Carlotta, ma forse vale la pena far sapere a tutti che un sogno merita di essere realizzato. Nessun elogio né per la fine in anticipo né per aver potuto utilizzare il mio titolo di studio dato che l'esperienza maturata fino ad allora era in altro campo. Non sono Carlotta ma ho vinto".