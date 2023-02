di Carlo Terron con Stefania Pepe e Roberta Petrozzi scena e regia di Marco Rampoldi costumi di Francesca Faini regista assistente Paola Ornati produzione di RARA produzione srl VENERDì 3 MARZO ORE 19.00 Non sparate sulla mamma è una commedia geniale e modernissima, scritta da Carlo Terron nella prima metà degli anni ’60. Uno straordinario meccanismo che permette un intreccio articolato e sorprendente, un linguaggio ironico e attentissimo, con dialoghi costruiti in una sequenza di battute esilaranti che coinvolgono il pubblico. Un mix travolgente che nell’allestimento di Marco Rampoldi viene amplificato dalla scelta di far recitare alle interpreti anche le didascalie, creando così un effetto paradossale in cui ciascun attrice prende costantemente in giro il proprio personaggio, alternando l’italiano ‘accademico’ alla parlata lombarda. Protagoniste della commedia sono due signore perbene della Milano degli anni ’60, La Clotilde e la Maura - interpretate da Stefania Pepe e Roberta Petrozzi, dedite al culto della maternità “anche prima degli anni roventi della menopausa”. In perenne ansia e apprensione per i figli adorati, portano avanti una gara su chi, tra i due, sia un figlio migliore. Ma quando si renderanno conto che i loro ‘cuccioli’ stanno per fare il ‘grande passo’ per entrare nella vita, non potranno, alla fine, che allearsi. Teatro LabArca Via Marco D'Oggiono 1 Milano Tram 2, 9, 10, 14 - Bus 94 MM2 Sant'Ambrogio/Sant'Agostino/P.ta Genova INGRESSI 15 euro intero - 10 euro ridotto Prenotazioni a prenotazioni@lab-arca.it 02-36753473 www.lab-arca.it