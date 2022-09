"Buongiorno, volevo segnalare che stamattina intorno alle ore 8.30 in Corso Vercelli, altezza cinema pascolava liberamente la nutria in foto. Non so da dove sia uscita, ma penso dai tombini visto che campi nelle vicinanze direi che non ce ne sia l'ombra... la cosa che più mi ha colpito è che non aveva assolutamente paura degli umani, anzi, sembrava a suo agio".