"Devo operarmi d'urgenza ma c'è un'attesa lunghissima e a pagamento costa più 16mila euro"

Un lettore ci segnala la sua esperienza con il sistema sanitario nazionale. Ecco cosa scrive.

Buongiorno. Mi chiamo Massimiliano, ho 40 anni e vivo a Milano. Con la presente sono a manifestare il mio disappunto mettendovi a conoscenza di un episodio su un tema sensibile che è quello della sanità italiana e nello specifico nella città di Milano. Da pochi giorni ho scoperto di avere un problema di salute che necessita di un intervento urgente. Nella fattispecie si tratta di un ernia lombosacrale espulsa e migrata che comprime il nervo sciatico in misura tale per cui compromette la mobilità e la sensibilità dell’arto inferiore sinistro ed il piede. Dopo vari controlli presso strutture private ed accertamenti diagnostici anch’essi privati sono riuscito ad avere un colloquio con una struttura ospedaliera della città di Milano (Istituto neurologico Besta). Il neurochirurgo dopo un’accurata visita mi conferma la necessità di procedere con estrema urgenza ad intervenire chirurgicamente per prevenire ed evitare gravi ripercussioni quali la perdita definitiva della funzionalità del nervo compromesso. Nella stessa visita, per procedere alla programmazione dell’intervento, ho ricevuto due alternative o proposte: 1) La lista d’attesa della struttura sanitaria con il SSN che, secondo la programmazione della struttura, non garantisce dei tempi certi tali da assicurare la mia incolumità fisica e personale; 2) l’alternativa proposta è quella di procedere in regime di solvenza (intervento a pagamento) che prevede un costo di € 16.300 (preventivo ricevuto dalla stessa struttura). Il mio disappunto, che vorrei porre al Vs giudizio, è Il seguente: come può un cittadino italiano, lavoratore dipendente e onesto contribuente, permettersi tale spesa per riuscire a sopravvivere e risolvere rapidamente il problema? E se, come nel mio caso, mi trovo costretto ad attendere una lista d’attesa dai tempi sconosciuti cosa mi garantisce la sanità italiana in caso di ripercussioni causate dalle lunghe attese? Vi chiedo di divulgare questo mio disappunto perché questo possa essere l’espressione di un problema non solo personale ma riguardante tanti cittadini italiani. Saluti Massimiliano