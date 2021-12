L'ospedale Sacco e Fatebenefratelli donano palloni alla squadra di Baskin ASD SanFru

Complice impegni di lavoro sempre maggiori, la squadra di pallacanestro amatoriale composta da personale sanitario dell'azienda ospedaliera Fatebenfratelli e Sacco, donano palloni e pettorine alla ASD SanFru di Monza un'associazione di Baskin che include ragazzi con disabilità e non, per creare uno sport inclusivo in cui i ragazzi fin da piccoli possano prendere coscienza della tematica relativa alla disabilità. Attualmente con i ragazzi che passano a giocare sempre meno all'esterno, in favore di giochi virtuali, un piccolo dono verso una squadra che si impegna anima e cuore affinchè sia sempre più una società inclusiva, Infine si ringrazia la pagina facebook "La Giornata Tipo", specializzata nel basket, per la disponibilità senza la quale non sarebbe stato mettere in comunicazione i due team.