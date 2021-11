Via Legnone, il lettore: "Panchine posizionate male"

Riceviamo: "Da qualche settimana nel parchetto tra i civici 20 e 30 di via Legnone, sono comparse due panchine in una posizione discutibile. Per non parlare dell'estetica dell'intervento che mai sarebbe stato permesso in un parco del centro. Che siano state installate per impedire ai ragazzi di giocare a calcio? Forse. Ora i ragazzi che sono fortunatamente ricchi di risorse, le usano come rete e giocano a calcio tennis. Su quelle panchine non si siederà nessuno specialmente nelle giornate calde visto che non c'é un albero a fornire un briciolo d'ombra. Come ha potuto avvallare settore parchi e giardini un simile intervento? Con altrettanta solerzia invito a verificare che vengano rispettati i livelli di pulizia minimi".