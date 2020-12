Alcune persone raccolgono cibo da Pane Quotidiano per poi rivenderlo

Ottima iniziativa di dare a chi ha bisogno, giustamente, ma poi appena fuori sui marciapiedi di fronte ai mercatini si vede la gente rivendere quello che si è appena ricevuto. Per carità non tutti fanno così ma sinceramente forse sarebbe meglio fare un po’ più di controlli. La chiesa della mia parrocchia dà anch’essa dei pacchi settimanali ma chiede l’Isee. Senza arrivare a questo, magari si potrebbe però verificare meglio. Vedere che chi si professa in difficoltà poi rivende ciò che gli hanno donato fa rabbia, perché magari ci sono persone più bisognose che rimangono senza...