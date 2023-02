Pangea present Anno.Zero

Ad Ottobre 2020 a Milano nasce Pangea, una nuova realtà artistica che pone l’obiettivo di "promuovere una scena interculturale, multietnica e multidisciplinare”. Nel corso degli ultimi anni il collettivo si è mosso su varie location posizionate in diversi punti di interesse all’interno della metropoli meneghina e non solo mantenendo un focus sulla musica live e sui djset. Col 2023 nasce Anno.Zero format maturato dall'esigenza di esprimere e riportare le proprie origini e luoghi di appartenenza in una metropoli dove i mix culturali sono i più eterogenei; riflessione che indaga le coordinate di provenienza di ciascuno di noi traslati in un “non luogo”. L'obiettivo è riuscire a “cucire” un’ idea autentica ma al contempo aperta a tutto ciò che ci influenza, siamo energia e come tale siamo tutti connessi. Vogliamo abbattere ogni tipo di barriera perché i confini non sono altro che limitazioni della mente umana. Andando 'al di là' e attraversando paesaggi, coste, mari - tutti elementi riletti attraverso le chiavi dell'arte, della musica, oltrepassando il concetto di fashion e della tecnologia (come Google Earth, il popolare programma che permette di sorvolare il mondo su una romantica mongolfiera digitale), offrendoci una diversa visione che muta in sentimento e in luoghi da esplorare. Guardando da una prospettiva impossibile abbiamo scelto di trasferire in immagini e suoni le nostre memorie per proporre un differente punto di vista sulla realtà che ci circonda. Il 2023 si apre con la collaborazione da EST, locale posizionato in Via Calvi 31 all’insegna di una domenica ricca di vibrazioni mistiche elettroniche. Direttamente da Roma Steve Pepe alias di Manuel Cascone che debutta nel 2018 su Hivern Disc con un mini LP (Danza Moderna) a seguire il doppio album su Macadam Mambo (2020) e diverse compilation (Kashual Plastix no order in destiny e ancora su Hivern Disc Hivernation vol.5 e fragments 2), il terzo disco (Vivere in diagonale) per la londinese Inside-out recordings infine il quarto (Arabia per delfina), pubblicato lo scorso marzo, "Random numbers records". Manuel è mentale, tribale, potente, singolare nel mescolare generi, stili, danza e psichedelia, un vero e proprio viaggio drammaturgico. Ad impreziosire la qualità del suono ci saranno inoltre Ormeye storico resident di Lobo, Frames of Reference di Pangea ed Alessandro Branca noto sound designer e veterano della scena milanese.