"Sala si diverte ad eliminare i parcheggi"

"Oggi sono andato in zona Città Studi, dopo tanto tempo che non ci andavo. Credevo di trovare uno straccio di parcheggio. Ma niente! Un continuo girovagare in auto da Lambrate fino a piazza Piola e limitrofi, ma manco un buco libero. In compenso ho visto tantissimi parcheggi eliminati e in corso di eliminazione tramite attrezzature e manufatti assurdi e dispendiosi, il cui unico scopo (appunto) sembra essere quello di osteggiare le automobili e il trasporto privato (e la qualità di vita della gente, che deve spostarsi per vivere). Nella immagine un esempio. Sala e Granelli dovrebbero spiegarci a cosa servono i pilastri di metallo e lo spazio delimitato da essi. Non poteva rimanere il parcheggio, come prima (da entrambi i lati della strada)? Queste opere appaiono demenziali soprattutto in periodo di emergenza Covid, quando la gente usa di più l'auto privata e meno i trasporti pubblici, per ovvi motivi. E non trova più dove parcheggiare. E oggi c'era il sole. Figuratevi quando piove!".