Gallery



Sabato mattina volevo portare mio figlio di 2 anni al parco giochi di piazzale Lotto, ma, come da foto si presentava in con una sporcizia indicibile! Bottiglie di vetro, spazzatura, lattine, soggetto che oltre che fare i propri bisogni davanti a tutti, usava la fontanella come doccia/lavabo, veramente una roba da terzo mondo!!