Un parrucchiere di Milano ha chiesto 25 euro "per un parere"

Ci scrive una lettrice: "L'assurdità di un parrucchiere in pieno centro a Milano che per la richiesta di informazioni e poi un preventivo per taglio e colore, ha poi avuto la sfacciataggine di chiedere 25 euro per il tempo dedicatoci".

"Il posto in questione è a due passi da Moscova - prosegue la lettrice -. Alla mia obiezione mi ha risposto che era di prassi del salone, ma tale "prassi", come lui l ha chiamata, non aveva cartelli che attestassero una tale assurdità! Per come la vedo io un vero furto".