Passeggia in un frutteto in fiore

Una nuvola di fiori bianchi. 2mila alberi disposi in 26 filari. E la possibilità di passeggiare nei prati, scoprire i peschi, i ciliegi, i peri, i meli, i susini e le viti che poi produrranno i frutti. Ci sono anche cespugli di more e mirtilli a Milano, vicino la stadio San Siro, tra il Boscoincittà e il Parco delle Cave. Fruttaincampo apre i concelli a tutti, sabato 1 aprile nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Via Caio Mario 53. Ingresso gratuito. www.fruttaincampo.it